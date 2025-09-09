Ministros Zanin e Lewandowski vão se tornar cidadãos goianos

Projetos foram aprovados pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e já estão em vigor, aguardando apenas a definição da data para a cerimônia

Samuel Leão - 09 de setembro de 2025

Ministros Lewandowski e Zanin. (Foto: Divulgação)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), sancionou duas leis que conferem o Título Honorífico de Cidadão Goiano a duas importantes figuras do cenário jurídico e político nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin Martins e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Enrique Ricardo Lewandowski.

Proposta pelo deputado estadual Mauro Rubem (PT), os projetos foram aprovados pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e já estão em vigor, aguardando apenas a definição da data para a cerimônia de entrega das honrarias.

A Lei nº 23.633/2025 é a responsável por conceder a honraria ao ministro Cristiano Zanin, que assumiu sua cadeira no STF em 2023. Para o deputado, a presença de Zanin na mais alta Corte do país reafirma o compromisso com a preservação do Estado Democrático de Direito, valorizando sua atuação em prol da Constituição.

Já a Lei nº 23.641/2025 homenageia Enrique Ricardo Lewandowski, que já presidiu o STF e o Conselho Nacional de Justiça, e atualmente ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.

A concessão do título destaca sua longa e respeitada carreira como professor da Universidade de São Paulo (USP), sua atuação de décadas na Suprema Corte e sua liderança em momentos cruciais para a democracia brasileira.

Os projetos tramitaram pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alego, onde foram analisados e receberam parecer favorável. Em seguida, foram aprovados em plenário, contando com o apoio da maioria absoluta dos parlamentares goianos. Após a aprovação, os textos foram encaminhados ao governador Ronaldo Caiado, que procedeu com a sanção, conferindo-lhes validade jurídica.