Conheça a cidade goiana que tem o nome no diminutivo e é uma das mais tranquilas do estado

Pequena no nome e no tamanho, mas grande em charme e qualidade de vida

Isabella Valverde - 09 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Localizada a apenas 30 km de Goiânia, Caldazinha chama atenção já pelo nome carinhoso, no diminutivo.

Com cerca de 5 mil habitantes, a cidade é considerada uma das mais tranquilas de Goiás, mantendo o clima típico do interior, mesmo tão próxima da capital.

Caldazinha: simplicidade e sossego perto da capital

Origem do nome

O município recebeu o nome por estar situado entre o Rio Caldas e o Ribeirão Sozinha. Da junção surgiu “Caldas + Sozinha”, que evoluiu para Caldazinha, no diminutivo, refletindo bem o porte do município.

População e estilo de vida

Com pouco menos de 4 mil moradores, Caldazinha mantém um cotidiano calmo, de ruas pouco movimentadas, vizinhança acolhedora e forte vínculo comunitário.

É um dos lugares onde ainda se preserva a tradição de sentar à porta para conversar com os vizinhos.

Economia local

A base da economia é a agricultura e a pecuária, com destaque para a produção de leite e criação de gado. Além disso, o setor público, pequenos comércios e até atividades de confecção complementam a renda do município.

Qualidade de vida

O ritmo desacelerado e a segurança são grandes atrativos. Por estar próxima de Goiânia, muitas famílias buscam em

Caldazinha uma alternativa para viver em um ambiente tranquilo sem abrir mão da facilidade de acesso à infraestrutura urbana.

Tradição e identidade

A cidade tem forte vínculo com suas raízes religiosas, já que seu surgimento está ligado à doação de terras em devoção a Nossa Senhora D’Abadia.

Até hoje, festas religiosas e encontros comunitários são parte essencial da vida local.

Em resumo, Caldazinha é um daqueles lugares onde o diminutivo no nome reflete não apenas o tamanho, mas também o aconchego.

Uma cidade que une simplicidade, proximidade com a natureza e qualidade de vida, sendo um verdadeiro refúgio a poucos quilômetros da capital.

