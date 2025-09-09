PC investiga fraude que causou prejuízo de R$ 900 mil em empresa de Goianápolis

Ação do Geic de Anápolis cumpre mandados de busca, prisão e sequestro de bens em investigação sobre golpe eletrônico.

Davi Galvão
PC deflagrou a operação na manhã desta terça-feira (09). (Foto: Divulgação)
PC deflagrou a operação na manhã desta terça-feira (09). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Anápolis, da 3ª DRP, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Clã Financeiro.

A ação apura um esquema de fraude eletrônica que causou prejuízo de R$ 900 mil a uma empresa de engenharia de Goianápolis.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária.

A Justiça também determinou o sequestro de um imóvel e outras medidas relacionadas à investigação.

Mais informações serão divulgadas pela PC ao longo do dia.

