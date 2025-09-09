Jurado de morte por ex, homem é executado a tiros na frente do marido, em Goianápolis
Caso segue sendo investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica dos fatos
Um homem, de 41 anos, foi executado próximo a uma mercearia em Goianápolis, na noite desta segunda-feira (08), enquanto estava na companhia do marido.
O companheiro da vítima relatou às autoridades policiais que tudo aconteceu após dois suspeitos se aproximarem em uma motocicleta azul.
Sem qualquer aviso ou diálogo, o garupa desceu e efetuou um tiro contra a cabeça do homem.
Logo após o disparo, o atirador voltou para a motocicleta e a dupla empreendeu fuga.
As autoridades também foram informadas pelo cônjuge que a vítima havia sido recém jurada de morte pelo ex-companheiro, ao que foram até a residência do homem para apurar a situação.
Lá, ele negou qualquer envolvimento no ocorrido, de modo que o caso segue sendo investigado pelas autoridades.
