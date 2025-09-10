Apostas na Grande Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 47 milhões

Nenhum participante cravou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio se acumulasse

Davi Galvão - 10 de setembro de 2025

Resultado da Mega-Sena 2912. (Foto: Reprodução)

Nenhum participante conseguiu acertar as seis dezenas da Mega Sena 2912, realizada nesta terça-feira (09), fazendo com que o prêmio se acumulasse.

Os números sorteados foram 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59.

Apesar disso, três apostas goianas acertaram cinco das dezenas necessárias e abocanharam, juntas, mais de R$ 100 mil.

Dois dos jogos foram realizados em Goiânia e o último em Trindade, sendo que apenas um, na capital, foi feito no formato de bolão, dividido em seis cotas. Os demais, optaram pelo modelo simples.

Cada uma das apostas rendeu, separadamente, o prêmio de R$34.049,46.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2913, será realizado nesta quinta-feira (11), com o prêmio acumulado em R$ 53 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

