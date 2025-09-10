Homem vai para o Heana após ser esfaqueado e agredido com pauladas em bar de Anápolis

Vítima ainda teria acionado motorista por aplicativo para se deslocar até uma unidade de saúde e receber atendimento médico

Da Redação - 10 de setembro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um homem de 31 anos foi vítima de agressão na madrugada desta quarta-feira (10) em Anápolis, após um desentendimento em um bar no bairro Calixto Abrão.

A vítima relatou que foi atacada por dois indivíduos com quem consumia bebidas alcoólicas e drogas no local.

Segundo o relato, o homem foi atingido por golpes de paulada na cabeça e sofreu quatro facadas nas costas.

Mesmo ferido, conseguiu acionar um carro de aplicativo por conta própria e se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde recebeu os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o paciente ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Exames iniciais realizados pela equipe médica constataram que ele não corre risco de morte.

A Polícia Militar esteve no local do atendimento e registrou a ocorrência. O caso foi repassado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

