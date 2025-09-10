O hábito na cozinha que está deixando sua geladeira gastar mais energia, segundo as concessionárias

Essa prática está entre as principais responsáveis pelo aumento no consumo, mas a boa notícia é que pode ser corrigida com pequenas mudanças

Pedro Ribeiro - 10 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

A geladeira é indispensável em qualquer casa, mas também é um dos eletrodomésticos que mais consome energia.

O problema é que muitas pessoas, sem perceber, mantêm um hábito diário na cozinha que faz a conta de luz subir e ainda reduz a eficiência do aparelho.

Segundo concessionárias de energia, essa prática está entre as principais responsáveis pelo aumento no consumo, mas a boa notícia é que pode ser corrigida com pequenas mudanças.

O erro mais comum é abrir a geladeira muitas vezes ao dia ou deixá-la aberta por mais tempo do que o necessário. Cada vez que a porta fica entreaberta, o ar frio escapa e o motor precisa trabalhar mais para recuperar a temperatura ideal. Esse esforço extra significa mais energia consumida e maior desgaste do equipamento.

Por que esse hábito é tão prejudicial

A geladeira funciona em ciclos de resfriamento. Quando o ar interno se perde, o aparelho precisa prolongar esses ciclos para compensar a variação. Além de gastar mais energia, isso afeta a durabilidade das peças, que passam a sofrer maior desgaste. A longo prazo, pode gerar manutenção cara ou até reduzir a vida útil do eletrodoméstico.

Como organizar para evitar o desperdício

Um passo simples para economizar é organizar bem os alimentos dentro da geladeira. Quando tudo está no lugar, fica mais fácil encontrar o que você precisa sem perder tempo com a porta aberta. Outra dica é pensar antes de abrir: já saber o que vai pegar evita abrir e fechar repetidas vezes.

Outros fatores que influenciam no consumo

Além do hábito de abrir a porta com frequência, a forma como você posiciona a geladeira também conta. Se o aparelho fica muito próximo do fogão ou recebe luz direta do sol, ele precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna. Outro ponto importante é verificar se a borracha de vedação da porta está em bom estado. Se houver frestas, o ar frio escapa constantemente.

Como reduzir a conta de luz

Concessionárias recomendam algumas práticas simples: evitar guardar alimentos ainda quentes, manter a temperatura regulada de acordo com a estação e fazer a limpeza periódica das serpentinas atrás do equipamento. Com esses cuidados, além de economizar energia, você prolonga a vida útil da geladeira.

Abrir e fechar a geladeira sem atenção parece um detalhe pequeno, mas é um hábito que pesa na conta de energia e pode comprometer o desempenho do aparelho. Com organização e alguns cuidados básicos, é possível manter a cozinha prática, reduzir o consumo e ainda aumentar a durabilidade do eletrodoméstico.

