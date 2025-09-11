Após pagar a última mensalidade, estudante de medicina percebe quanto custou o curso e ganha boleto gigante

Entre boletos, aulas, trabalho e sonhos, uma história de conquista virou motivo de risos e celebração inesperada

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A estudante de medicina Rafaela de Paula, de Porto Velho (RO), viveu um momento inusitado ao quitar a última mensalidade da faculdade.

Para celebrar a vitória alcançada, sua noiva, Rhuana Ribeiro, decidiu imprimir o boleto final em um papel de mais de um metro de comprimento, transformando a conquista em uma cena de humor e emoção.

O curso, que teve mensalidades de aproximadamente R$ 10 mil, somou cerca de R$ 720 mil em seis anos de graduação. Apesar de descontos e adaptações financeiras, o valor total ultrapassou meio milhão de reais.

“Na hora foi tudo muito divertido, mas também passou um filme na minha cabeça, ao pensar que consegui pagar minha faculdade de mais de meio milhão de reais sozinha. Fiquei muito feliz e agradecida.”, contou a estudante.

A surpresa aconteceu no local de trabalho da estudante. Rhuana chegou de carro, chamou pela noiva da rua mesmo e, em voz alta, anunciou: “Último boleto!”. Em seguida, esticou o papel gigante diante de colegas e amigos que acompanhavam a cena.

O gesto simbolizou o fim de uma caminhada marcada por esforço e superação. Criada por mãe solo, Rafaela trabalhou como empregada doméstica e animadora de festas antes de concluir odontologia, abrir sua própria clínica e iniciar o curso de medicina.

Durante a graduação, conciliou os estudos com o trabalho como professora e dentista, atendendo crianças no consultório.

Agora, às vésperas da formatura, Rafaela planeja transformar o “último boleto” em um símbolo de despedida.

“Eu vou pegar esse boleto e rasgar lá na festa de todos. Mas antes, a Rhuana quer fazer um churrasco do último boleto pra comemorar. Ela está tão empolgada que vai à feira ou para no sinal e fica mostrando o boleto para todo mundo”, explica Rafaela.

