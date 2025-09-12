4 signos que vão receber uma apunhalada pelas costas em breve e precisam se proteger

Astros alertam que traições e decepções podem surgir de onde menos se espera

Gabriella Licia - 12 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Nem sempre as energias estão alinhadas de forma positiva, e em alguns períodos a vida nos coloca diante de provações que exigem atenção redobrada.

De acordo com as movimentações astrológicas atuais, quatro signos em especial estarão mais vulneráveis a traições, intrigas e decepções nos próximos dias.

O alerta não significa que todos enfrentarão situações dramáticas, mas indica uma fase em que pessoas falsas, competitividade excessiva ou comentários maldosos podem surgir sem aviso prévio.

Esse é o momento de usar a intuição, manter os olhos bem abertos e não se deixar levar apenas pelas aparências.

A proteção vem de atitudes simples, como não expor demais a vida pessoal, não confiar segredos a qualquer um e observar os sinais que o comportamento alheio revela.

1. Gêmeos

Os geminianos adoram conversar, se aproximar de diferentes grupos e compartilhar ideias. Essa habilidade social é uma grande qualidade, mas pode se tornar um ponto frágil agora.

Ao falar demais ou confiar em pessoas erradas, Gêmeos corre o risco de ver suas palavras distorcidas e usadas contra si.

Colegas de trabalho ou até mesmo amigos podem agir de forma desleal, gerando intrigas e fofocas que afetam a imagem do signo.

O melhor conselho é observar em silêncio e evitar abrir planos pessoais em ambientes instáveis.

2. Leão

O brilho de Leão é inegável e chama atenção por onde passa. Mas justamente esse magnetismo pode despertar inveja em pessoas próximas.

No período atual, rivais silenciosos ou até alguém da própria roda de convivência podem tentar puxar o tapete.

No trabalho, há risco de competição desleal, enquanto na vida pessoal podem surgir críticas veladas ou tentativas de diminuir conquistas.

A recomendação é manter-se firme e lembrar que o valor de Leão não depende da aprovação dos outros.

3. Escorpião

Escorpianos costumam confiar muito em sua intuição e raramente são enganados. No entanto, a energia atual mostra que até mesmo eles podem ser surpreendidos.

Uma pessoa considerada aliada pode revelar intenções ocultas, colocando em risco parcerias ou projetos em andamento.

A fase pede mais prudência ao assinar contratos, ao se abrir emocionalmente ou ao acreditar cegamente em promessas.

Escorpião precisa usar sua percepção, mas sem deixar que a confiança se transforme em descuido.

4. Capricórnio

Focado em resultados e objetivos, Capricórnio tende a não perder tempo com fofocas ou rivalidades.

Só que, justamente por estar sempre voltado ao futuro, pode não perceber as armadilhas que se formam ao redor.

Neste período, o signo corre o risco de ser alvo de pessoas invejosas que fingem apoio, mas escondem segundas intenções.

É essencial agir com cautela, evitar comentar projetos em andamento e reforçar a confiança apenas em quem já provou lealdade ao longo do tempo.

Esses quatro signos devem se lembrar que a melhor proteção é a prudência. Nem sempre os que sorriem são verdadeiros amigos, e muitas vezes a traição vem de onde menos se espera.

Manter sigilo sobre planos, observar atitudes e confiar mais na própria intuição do que em palavras bonitas será o caminho para atravessar essa fase sem grandes danos.

