6 coisas que eram possíveis comprar com R$ 10 e hoje nem R$ 50 pagam, segundo analistas

Inflação e custo de vida transformaram o poder de compra dos brasileiros nos últimos anos

Magno Oliver - 12 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Poucos anos atrás, R$ 10 eram suficientes para fazer pequenas compras do dia a dia sem grandes dificuldades.

Hoje, mesmo com cinco vezes esse valor, muitos produtos e serviços já não cabem mais no bolso do consumidor.

A perda do poder de compra reflete a alta dos preços em diferentes setores, desde alimentação até lazer, impactando diretamente a rotina das famílias.

6 coisas que eram possíveis comprar com R$ 10 e hoje nem R$ 50 pagam

1. Ida ao cinema com pipoca

Antes, dava para comprar ingresso e até pipoca. Atualmente, R$ 50 mal pagam a entrada de uma pessoa e um combo simples.

2. Almoço em restaurante popular

Com R$ 10, muita gente fazia uma refeição completa em restaurantes de bairro.

Hoje, esse valor não paga nem metade de um prato feito, e R$ 50 muitas vezes não cobrem refeição com bebida e sobremesa.

3. Tanque cheio de gasolina na moto

Há pouco tempo, R$ 10 enchiam motos pequenas. Hoje, mesmo R$ 50 não garantem o tanque completo, já que o litro da gasolina disparou.

4. Sacola cheia na feira

Era comum levar frutas, verduras e legumes para casa gastando pouco.

Agora, com R$ 50, muitas vezes se compra apenas alguns itens básicos.

5. Livro novo em livraria

Livros populares e best-sellers custavam em torno de R$ 10. Atualmente, a maioria ultrapassa facilmente os R$ 50.

6. Rodízio de pizza

Antes acessível por valores baixos, hoje os rodízios de pizza custam, em média, de R$ 50 a R$ 80 por pessoa, sem incluir bebidas.

A comparação deixa claro como o tempo e a inflação mudaram a relação com o dinheiro, transformando hábitos de consumo que antes eram simples em escolhas mais pesadas para o orçamento.

