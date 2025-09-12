Confira o resultado da Lotofácil 3485 desta sexta-feira (12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Na Lotofácil, fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números

Da Redação - 12 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O resultado da Lotofácil 3485 tem o sorteio realizado nesta sexta-feira (12) a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

Na TV aberta, a RedeTV fará a transmissão do sorteio do concurso. Já no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube também é possível acompanhar a transmissão.

No entanto, você pode conferir o resultado da Lotofácil 3485 neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

No dia sete de setembro de cada ano ocorre a Lotofácil de Independência, que recebe apostas um mês antes e costuma pagar valores milionários para os sortudos. O prêmio acumulado de hoje é de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil 3485

Sorteio será realizado pela Caixa a partir das 20h

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento ocorre somente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Desse modo, quando você joga na Lotofácil, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

