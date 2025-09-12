Homem é preso em Aparecida de Goiânia após aplicar golpe de quase R$ 300 mil em idosa estrangeira

Vítima é reconhecida por ter um histórico de trabalhos sociais e foi enganada pelo suposto autor por cerca de três anos

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2025

Suspeito enganou vítima por quase 3 anos fingindo ser fazendeiro. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem de 60 anos foi preso preventivamente em Aparecida de Goiânia, nesta quinta-feira (11), sob a suspeita de ter aplicado um golpe de quase R$ 300 mil contra uma idosa de 74 anos, que mora na Holanda.

Conforme a Polícia Civil (PC) A vítima, que possui dupla cidadania (holandesa e brasileira), é reconhecida por ter um histórico de trabalhos sociais e foi enganada pelo suspeito por cerca de três anos.

De acordo com a investigação, ele criou uma identidade fictícia chamada “Nabu Badona”, apresentando-se como pecuarista de Palmas (TO) e proprietário de imóveis em Goiânia e Anápolis.

Para conquistar a confiança da vítima, o golpista dizia realizar doações anuais de caminhões de arroz a instituições filantrópicas, como a Vila São Cotolengo, em Trindade.

Com manipulação emocional e uso de promessas falsas, justificativas evasivas e até discursos religiosos, o investigado convenceu a idosa a realizar diversas transferências em euros, intermediadas por empresas de câmbio.

Entre as falsas histórias, estava a promessa de troca de imóveis que nunca foi comprovada.

O golpe foi descoberto após o filho da vítima notar inconsistências e alertá-la sobre as mentiras. Ao tentar reaver o dinheiro, a idosa foi bloqueada pelo suspeito em todas as plataformas de comunicação.

A PC apurou ainda que o homem possui histórico criminal em Tocantins, incluindo ocorrência por infração ao Estatuto do Idoso em Gurupi, quando usou método semelhante para enganar outra vítima, além de registros por ameaças contra familiares.

Para evitar investigações, ele se movimentava entre cidades de Goiás e Tocantins nos últimos anos. Durante o interrogatório, confessou ter se apropriado do dinheiro da vítima.

A divulgação da imagem do preso foi autorizada conforme a Lei nº 13.869/2019 e a Portaria nº 547/2021, com o objetivo de auxiliar na identificação de novas vítimas, testemunhas e provas relacionadas ao caso.

