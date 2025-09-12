O erro na hora de lavar roupas que pode destruir a máquina, segundo técnicos

Seguindo as orientações dos especialistas e adotando cuidados básicos, você garante não apenas roupas mais limpas, como também um eletrodoméstico funcionando por muito mais tempo

Pedro Ribeiro - 12 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Casa do Sabão)

Lavar roupas faz parte da rotina de qualquer casa, mas o que muita gente não sabe é que um erro comum durante o processo pode colocar em risco a vida útil da máquina.

Técnicos alertam que pequenas falhas de cuidado, repetidas diariamente, podem causar danos sérios e até reduzir a durabilidade do eletrodoméstico.

Por isso, entender qual é esse erro e como evitá-lo pode poupar dor de cabeça — e muito dinheiro no futuro.

Um dos maiores problemas é o excesso de roupas dentro do tambor. Muitas pessoas acreditam que encher a máquina até o limite ajuda a economizar tempo e água, mas o efeito é o contrário.

O peso extra força o motor, desgasta peças internas e pode até quebrar o eixo de sustentação. Ou seja, em pouco tempo, a máquina começa a dar sinais de defeito.

Por que esse hábito danifica a máquina

Quando a máquina está sobrecarregada, ela precisa trabalhar mais para girar e enxaguar. Isso aumenta o consumo de energia, desgasta rolamentos e prejudica o equilíbrio do equipamento.

Além disso, a lavagem perde eficiência. As roupas saem mal enxaguadas, ainda com sabão, e em alguns casos ficam até com mau cheiro.

O impacto na qualidade da lavagem

Ao colocar roupas demais, a água e o sabão não conseguem circular corretamente entre os tecidos. Isso significa que, mesmo após o ciclo completo, muitas peças continuam sujas.

Em vez de facilitar a rotina, esse erro torna necessário repetir a lavagem, aumentando gastos e desperdiçando recursos.

Como evitar o problema

A regra é simples: respeitar a capacidade indicada no manual da máquina. Cada modelo tem um limite de peso, que deve ser seguido. Outra dica é separar as roupas por tipo e tecido.

Assim, além de proteger a máquina, você melhora o resultado da lavagem. Também é importante distribuir as peças de forma equilibrada dentro do tambor, evitando que o equipamento fique desnivelado.

Outros cuidados que prolongam a vida útil

Além de não sobrecarregar a máquina, existem outras atitudes que fazem diferença. Usar a quantidade correta de sabão e amaciante evita o acúmulo de resíduos.

Limpar o filtro regularmente também é essencial. E sempre que possível, deixar a porta aberta após lavar roupas ajuda a evitar mofo e mau cheiro no interior do equipamento.

Lavar roupas parece uma tarefa simples, mas um detalhe mal feito pode trazer prejuízos sérios para a sua máquina. O excesso de peças no tambor é o erro mais comum, mas facilmente evitado.

Seguindo as orientações dos técnicos e adotando cuidados básicos, você garante não apenas roupas mais limpas, como também um eletrodoméstico funcionando por muitos anos.

