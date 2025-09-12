Operação combate tráfico de drogas na região do Centro Pop de Anápolis

Ação integrada foi realizada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Postura Municipal

Paulo Roberto Belém - 12 de setembro de 2025

Operação combate tráfico de drogas na região do Centro Pop de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Policiais do Grupo de Investigações Criminais (Geic) e do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis, prenderam nesta sexta-feira (12), suspeitos de tráfico de drogas no Centro da cidade.

A ação é em continuidade à Operação Território Seguro, iniciada ontem pelas forças de segurança do município.

O empenho foi realizado na região do Centro Pop, na Rua 14 de Julho, com os suspeitos sendo presos quando tentavam fugir pelo Camelódromo conhecido como Shopping dos Bonecos, também na mesma rua.

Imagens que o Portal 6 teve acesso mostram os agentes empenhados na prisão, liderados pelo titular do Genarc, delegado Marcos Adorno. Servidores da Postura Municipal também deram apoio à situação.

Outras abordagens foram realizadas no intuito de reprimir o crime na região que é frequentada por pessoas em situações de rua.

A Polícia Militar (PM) continua com a operação até este sábado (13).

