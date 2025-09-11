Polícia nas ruas: operação é lançada para conter onda de violência em Anápolis

Ação especial alcançará todas as regiões da cidade, garante comandante do 3º CRPM

Paulo Roberto Belém - 11 de setembro de 2025

Ação especial durará três dias. (Foto: Reprodução)

Uma nova operação foi iniciada em Anápolis e nas cidades que integram o 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM) nesta quinta-feira (11), com foco no policiamento ostensivo e preventivo.

A ação especial das forças militares ocorre em um momento em que segurança pública da cidade enfrenta problemas pontuais, relacionados à elevação de homicídios e a consideração de pontos sensíveis de Anápolis, julgados inseguros.

Segundo o comandante do 3º CRPM, Rogério Batista, denominada de “Território Seguro”, a ação especial tem o apoio do Comando de Missões Especiais (CME) e de outras especializadas.

Batista disse que toda a corporação está empenhada. “Temos efetivo disponível para a operação”, garantiu. O comandante citou que a operação vai até sábado (13), prometendo atuar em todas as regiões.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) acompanhou o início da operação da polícia, realizado sob o viaduto das avenidas Goiás e Brasil. O gestor garantiu que a Prefeitura disponibilizará o que for necessário na parceria com a PM. “O foco é dar tranquilidade às famílias anapolinas”, destacou.

