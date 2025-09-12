Prefeitura de Anápolis anuncia novos horários de atendimento do Refis 2025 no Rápido do Anashopping

Medida visa atender à alta demanda de contribuintes interessados em regularizar dívidas municipais

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2025

Foto aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

O Programa Fique em Dia (Refis 2025), da Prefeitura de Anápolis, entra na reta final e será encerrado na próxima terça-feira (16). Para atender à alta demanda de contribuintes interessados em regularizar dívidas com a Fazenda Pública Municipal, a Secretaria de Economia ampliou os horários de funcionamento da unidade do Rápido, no Anashopping.

Nesta sexta-feira (12), o atendimento seguirá até as 22h. No sábado (13), será realizado até as 17h. Já na segunda (15) e na terça-feira (16), último dia do programa, os contribuintes terão atendimento estendido até as 22h.

O Refis 2025 possibilita a negociação de débitos tributários e não tributários com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, oferecendo descontos de até 100% em juros e multas.

Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, com condições especiais que variam conforme o número de parcelas e o tipo de débito.

Além do atendimento presencial no Rápido do Anashopping, os contribuintes também podem acessar o programa pelo aplicativo Conecta Anápolis, pelo Portal do Cidadão, ou pelo WhatsApp (62) 98551-6888, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Entre as condições previstas estão:

ISSQN: 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista; até 80% em parcelamentos de até 16 vezes.

Demais créditos tributários e não tributários: até 100% de desconto à vista e até 70% em parcelamentos de até 60 vezes.

Multas formais ou de ofício: 50% de desconto para pagamento à vista.

O programa atende pessoas físicas, jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs), permitindo regularização de débitos e a prevenção de restrições futuras.

O valor mínimo das parcelas é de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$ 457,50 para pessoas jurídicas.

Já os débitos inferiores a R$ 305 (pessoas físicas/MEIs) e R$ 915 (jurídicas) só podem ser quitados à vista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!