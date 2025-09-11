Últimos dias de Refis em Anápolis provocam fila e demora no atendimento; Prefeitura orienta o que fazer
Prazo para ter acesso ao serviço se encerra na próxima terça-feira (16)
Uma verdadeira multidão se formou no Rápido do Anashopping nesta quinta-feira (11), em busca de atendimento para conseguir renegociar débitos municipais, por meio do Refis da Prefeitura de Anápolis.
Ao Portal 6, o leitor Carlos Barbosa enviou um vídeo mostrando uma fila na parte externa da unidade, com o interior dela também tomado de pessoas.
À reportagem, ele afirmou estar preocupado em não conseguir ter acesso ao serviço, que se encerra na próxima terça-feira (16).
“Me assustei com a quantidade de pessoas e com a pouca disponibilidade de servidores atendendo”, disparou.
Enviando um print da tentativa de adesão pelo WhatsApp da Prefeitura, a posição do contribuinte era a de 316. “Isso porque eu tentei pelo Zap na quarta-feira (10)”, afirmou, comprovando pela captura da tela que até às 10h31 desta quinta não foi atendido.
Acionada, a Prefeitura informou que 25 servidores estão dedicados aos atendimentos relacionados ao Refis 2025, entendendo que a demanda é provocada pela proximidade do prazo final para adesão ao programa Fique em Dia.
Além disso, a Administração Pública orientou para que os contribuintes priorizarem o uso do aplicativo Conecta Anápolis e do Portal do Cidadão.
“Por meio dessas plataformas digitais, totalmente automatizadas, é possível aderir ao programa e garantir os benefícios oferecidos, evitando filas e deslocamentos”, garantiu.
A Prefeitura também disponibilizou um passo a passo para que os moradores possam fazer a adesão de forma online. Confira a seguir:
