Últimos dias de Refis em Anápolis provocam fila e demora no atendimento; Prefeitura orienta o que fazer

Prazo para ter acesso ao serviço se encerra na próxima terça-feira (16)

Fila na parte de fora e muita gente dentro do Rápido indicam demanda elevada (Foto: ArquivomPessoal)

Uma verdadeira multidão se formou no Rápido do Anashopping nesta quinta-feira (11), em busca de atendimento para conseguir renegociar débitos municipais, por meio do Refis da Prefeitura de Anápolis.

Ao Portal 6, o leitor Carlos Barbosa enviou um vídeo mostrando uma fila na parte externa da unidade, com o interior dela também tomado de pessoas.

À reportagem, ele afirmou estar preocupado em não conseguir ter acesso ao serviço, que se encerra na próxima terça-feira (16).

“Me assustei com a quantidade de pessoas e com a pouca disponibilidade de servidores atendendo”, disparou.

Enviando um print da tentativa de adesão pelo WhatsApp da Prefeitura, a posição do contribuinte era a de 316. “Isso porque eu tentei pelo Zap na quarta-feira (10)”, afirmou, comprovando pela captura da tela que até às 10h31 desta quinta não foi atendido.

Print exibe posição de atendimento que preocupou o leitor (Foto: Arquivo Pessoal)

Acionada, a Prefeitura informou que 25 servidores estão dedicados aos atendimentos relacionados ao Refis 2025, entendendo que a demanda é provocada pela proximidade do prazo final para adesão ao programa Fique em Dia.

Além disso, a Administração Pública orientou para que os contribuintes priorizarem o uso do aplicativo Conecta Anápolis e do Portal do Cidadão.

“Por meio dessas plataformas digitais, totalmente automatizadas, é possível aderir ao programa e garantir os benefícios oferecidos, evitando filas e deslocamentos”, garantiu.

A Prefeitura também disponibilizou um passo a passo para que os moradores possam fazer a adesão de forma online. Confira a seguir:

SaveClip.App_542859586_18532536613049036_4932521906057098626_n
SaveClip.App_543352515_18532536604049036_7075922336580186955_n
SaveClip.App_543608616_18532536586049036_7604071637795235728_n
SaveClip.App_542459365_18532536583049036_103642932599946985_n
SaveClip.App_543650551_18532536580049036_6917536100330265422_n
SaveClip.App_545029154_18532536559049036_421771180850221732_n
SaveClip.App_542563064_18532536595049036_3407108702589243512_n
SaveClip.App_544024264_18532536550049036_6545560997212213419_n
*Colaborou Augusto Araújo

