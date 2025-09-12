STJ mantém pena original de pai em Anápolis após tentar matar filho de 5 anos que disse: “Oi, papai, que saudade”
Agressor não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe da criança e descontou a raiva no menor
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu a pena original de 14 anos e 23 dias de prisão em regime fechado a um homem condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o próprio filho, de apenas cinco anos, em Anápolis.
A decisão atendeu a recurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) e reverteu a redução da pena determinada em instância anterior.
O crime ocorreu após o acusado, inconformado com o fim do casamento, atacar a criança com extrema violência.
Ao receber o pai no portão de casa e dizer “Oi, papai, que saudade”, conforme consta nos autos, o menino foi surpreendido quando o homem passou a arremessá-lo no chão diversas vezes, de forma fria e brutal.
Além disso, o agressor também desferiu um soco na ex-companheira, que tentou proteger o filho.
No Tribunal do Júri de Anápolis, ele foi condenado a 14 anos e 23 dias de reclusão.
A defesa entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que diminuiu a pena para 8 anos e 3 meses, ao entender que não havia agravantes suficientes e que o crime não deveria ser considerado como de motivo fútil.
O MPGO contestou a decisão, mas teve recurso especial inadmitido pelo TJGO, o que levou a interposição de agravo no STJ.
Leia também
- Lula sanciona lei que cria Carteira Nacional do Professor
- Jornais e sites pelo mundo repercutem condenação de Jair Bolsonaro
- Integrantes de grupo criminoso em Goiás são condenados a pagar indenização milionária após fraudes financeiras
- Caiado anuncia prêmio de até R$ 10 mil para estudantes da rede pública que tirarem notas altas no Enem
No julgamento, o relator ministro Otávio de Almeida Toledo acolheu integralmente o pedido do MPGO, afirmando que a violência e a frieza do ato, contra o próprio filho, justificavam a manutenção da pena mais elevada.
Assim, o STJ anulou o acórdão do TJGO e restabeleceu a condenação aplicada em primeira instância.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.
*Com informações do portal Rota Jurídica