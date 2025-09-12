STJ mantém pena original de pai em Anápolis após tentar matar filho de 5 anos que disse: “Oi, papai, que saudade”

Agressor não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe da criança e descontou a raiva no menor

Davi Galvão - 12 de setembro de 2025

Supremo Tribunal de Justiça. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu a pena original de 14 anos e 23 dias de prisão em regime fechado a um homem condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o próprio filho, de apenas cinco anos, em Anápolis.

A decisão atendeu a recurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) e reverteu a redução da pena determinada em instância anterior.

O crime ocorreu após o acusado, inconformado com o fim do casamento, atacar a criança com extrema violência.

Ao receber o pai no portão de casa e dizer “Oi, papai, que saudade”, conforme consta nos autos, o menino foi surpreendido quando o homem passou a arremessá-lo no chão diversas vezes, de forma fria e brutal.

Além disso, o agressor também desferiu um soco na ex-companheira, que tentou proteger o filho.

No Tribunal do Júri de Anápolis, ele foi condenado a 14 anos e 23 dias de reclusão.

A defesa entrou com recurso no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que diminuiu a pena para 8 anos e 3 meses, ao entender que não havia agravantes suficientes e que o crime não deveria ser considerado como de motivo fútil.

O MPGO contestou a decisão, mas teve recurso especial inadmitido pelo TJGO, o que levou a interposição de agravo no STJ.

No julgamento, o relator ministro Otávio de Almeida Toledo acolheu integralmente o pedido do MPGO, afirmando que a violência e a frieza do ato, contra o próprio filho, justificavam a manutenção da pena mais elevada.

Assim, o STJ anulou o acórdão do TJGO e restabeleceu a condenação aplicada em primeira instância.

