Estudantes de colégio público em Anápolis recebem prêmio após se destacarem entre alunos de todo o Brasil

Reconhecimento foi em evento de iniciação científica realizada no estado de Santa Catarina

Paulo Roberto Belém - 14 de setembro de 2025

Estudantes foram premiadas em feira nacional de incentivo à pesquisa científica. (Foto: Reprodução)

Estudantes de Anápolis de um colégio da rede pública estadual foram vice-campeões em uma categoria da X Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), realizada recentemente em Joinvile, Santa Catarina.

As alunas do Centro de Ensino em Período Integral Gomes de Souza Ramos (CEPI-GSR) foram premiadas no quesito Ciências Humanas, que teve como preceito pesquisa relacionada à área científica.

O projeto premiado, intitulado “Enriquecendo a experiência literária: estratégias para a leitura inclusiva de crianças com deficiência visual”, foi desenvolvido pelas alunas Maria Eduarda Carvalho, Maria Eduarda Queiroz e Geovanna Caetano, sob orientação da professora Cleide Thatiane Silva Ribeiro.

A pesquisa apresenta soluções inovadoras para ampliar o acesso de crianças com deficiência visual à literatura, por meio da integração de recursos como Braille, elementos táteis e audiovisuais, demonstrando sensibilidade social e compromisso com a inclusão.

As estudantes compartilharam as impressões sobre a experiência. “Sem dúvidas, levo dessa vivência muito mais que uma conquista, levo evolução pessoal”, afirmou Maria Eduarda Queiroz.

Maria Eduarda Carvalho também destacou o feito. “Aprendemos ainda mais sobre como desenvolver nosso protagonismo e refletir sobre o nosso projeto de vida”, defendeu.

A outra estudante, Geovanna Caetano, já pensa em voltar na próxima edição da feira. “Aprendi bastante coisas e fiquei com ainda mais vontade de participar no ano que vem”, espera.

Sobre a feira

A Febic é uma das maiores feiras científicas do país, reunindo centenas de trabalhos de diferentes estados e do Paraguai e México com propostas que vão da tecnologia, robótica às ciências humanas.

Segundo a instituição, estar entre os destaques da edição de 2025 reforça o papel da CEPI anapolino como referência em inovação, inclusão e produção científica.

“Este prêmio mostra que nossos jovens têm capacidade de transformar realidades e de colocar a educação pública de Goiás em destaque no cenário científico do Brasil”, afirmou Thatiane Ribeiro, orientadora das estudantes.

