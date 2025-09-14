Homem morre após ser esfaqueado em ponto de ônibus em Goiânia
Bombeiros foram acionados e encaminharam vítima para o HUGO, mas ela faleceu a caminho da unidade de saúde
Um homem morreu na madrugada deste domingo (14) após ser esfaqueado durante uma briga na 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.
O caso aconteceu por volta das 3h50. Uma testemunha acionou o Corpo de Bombeiros informando que um homem havia sido atingido por golpes de faca na região das costas e estava inconsciente, com grande perda de sangue.
Uma equipe compareceu ao local para prestar os primeiros socorros e levar a vítima para o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).
No entanto, ele não resistiu aos graves ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.
Agora, as investigações procuram identificar quem foi o autor das facadas e o motivo pelo qual a briga teve início, culminando na morte do homem.
O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC) em Goiânia e deve ser apurado pelas autoridades competentes.
