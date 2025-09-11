Mulher é internada no HUGO após ser esfaqueada nas costas por “amiga”, em Goiânia

Vítima afirmou que estava em confraternização na casa da suspeita até ser agredida por suposta "crise de ciúmes"

Da Redação - 11 de setembro de 2025

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

Uma mulher, de 33 anos, foi encaminhada às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) após ser esfaqueada nas costas por uma “amiga”, em Goiânia.

A situação ocorreu por volta das 04h desta quinta-feira (11), no Setor Leste Vila Nova. A vítima afirmou que foi convidada pela suspeita, de 35 anos, para uma confraternização com amigos na casa dela.

Porém, em determinado momento, a suposta autora teria se desentendido com a mulher agredida, por uma suposta crise de ciúmes.

Assim, a suspeita teria esfaqueado a “amiga” com golpes nas costas e também na altura da nuca.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros após ouvirem gritos de socorro da vítima, que conseguiu fugir. A vítima foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao HUGO com ferimentos graves.

Durante a confusão, a suposta autora ainda teria furtado o celular e bolsa da mulher agredida.

A Polícia Militar (PM) compareceu na casa da suspeita, mas ela não foi localizada. O caso foi registrado em uma delegacia da Polícia Civil (PC) e deve ser investigado como lesão corporal dolosa e furto.

