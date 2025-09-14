Vítimas ficam presas a ferragens após grave acidente de trânsito em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas

Da Redação - 14 de setembro de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar auxílio às vítimas presas nas ferragens. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão envolvendo um carro de passeio e uma picape deixou vítimas presas às ferragens, em trecho da GO-330 que passa pelo bairro Munir Calixto, em Anápolis.

Informações preliminares apontam que houve um choque frontal entre os veículos na rodovia, fazendo que ambos saíssem da pista de rolamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas, assim como a Polícia Militar (PM), que faz o isolamento da área.

Mais informações a qualquer instante.