Vítimas ficam presas a ferragens após grave acidente de trânsito em Anápolis

Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas

Da Redação Da Redação -
Vítimas ficam presas às ferragens após grave acidente de trânsito em Anápolis
Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar auxílio às vítimas presas nas ferragens. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão envolvendo um carro de passeio e uma picape deixou vítimas presas às ferragens, em trecho da GO-330 que passa pelo bairro Munir Calixto, em Anápolis.

Informações preliminares apontam que houve um choque frontal entre os veículos na rodovia, fazendo que ambos saíssem da pista de rolamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas, assim como a Polícia Militar (PM), que faz o isolamento da área.

Mais informações a qualquer instante.

Leia também

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias