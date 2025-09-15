Ação rápida de vizinha salva vida de mulher que estava sendo espancada pelo marido em Anápolis

Vítima foi encontrada pela Polícia Militar com ferimentos no rosto e no braço, em decorrência das agressões

Da Redação - 15 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Arquivo/Portal 6)

A ação rápida de uma vizinha foi fundamental para salvar a vida de uma mulher, de 47 anos, que estava sendo espancada pelo marido, em Anápolis.

O caso aconteceu no começo da manhã desta segunda-feira (15). Segundo a testemunha, ela ouviu a vítima gritando por socorro.

Dessa forma, a vizinha chamou a Polícia Militar (PM), que compareceu pouco tempo depois ao endereço indicado.

A guarnição encontrou a mulher trancada dentro da residência, com ferimentos no rosto e alegando dores no braço, supostamente provocadas pelo agressor. Porém, o homem já não se encontrava no local.

Em depoimento, a vítima apontou que o suposto autor já possui um histórico de violência doméstica, mas que ele ainda não havia sido preso.

Dessa forma, a mulher foi conduzida para uma delegacia de Anápolis, para registrar o caso e tomar as devidas medidas legais.

