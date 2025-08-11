Influenciador filmado agredindo cantora de Goiânia já teria histórico de violência doméstica

Em ocasião anterior, exame de corpo de delito constatou que a jovem apresentava vários hematomas pelo corpo, sofridos em dias diferentes

Natália Sezil - 11 de agosto de 2025

Cantora Havena e influenciador Glauber Sousa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Antes de denunciar o caso pelas redes sociais, a cantora Havena, de 29 anos, já havia registrado junto à polícia episódios de violência doméstica por parte do companheiro, Glauber Sousa, de 22 anos.

A situação repercutiu neste sábado (09), depois que a jovem usou as redes sociais para relatar que o relacionamento, que teria durado um ano e resultou em um filho, de três meses de idade, foi marcado pelo medo.

Ela contou, pelo Instagram, uma série de situações vividas com o influenciador fitness – e chegou a publicar um vídeo onde o namorado a agride, aparentemente empurrando-a, tentando sufocá-la e dando-lhe um tapa.

Algo similar teria acontecido no dia 21 de julho, quando Havena acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar que estava sendo agredida pelo companheiro.

Ao chegar ao local, as autoridades teriam se deparado com a irmã do suspeito, de 18 anos, que alegava que a equipe policial não tinha mandado judicial para entrar no condomínio ou permanecer diante da porta do apartamento.

Ela ainda teria dito aos militares que a suposta vítima estaria mentindo, que tais episódios eram recorrentes, e que o irmão dela – o suspeito – não teria cometido nenhum crime.

Sinais de violência

Mesmo diante da recusa, os policiais conseguiram entrar no imóvel ao se deparar com a cantora, que teria aparecido chorando, com diversos machucados pelo corpo. Com a situação configurada em flagrante, os militares arrombaram a porta da frente.

Ali, Havena teria relatado que, além das agressões físicas, havia sido ameaçada de morte e xingada. Ela contou que teria sido tirada à força do apartamento, com alguns pertences dela sendo jogados para o corredor.

Ela relatou que havia tido a cabeça arremessada contra a parede, e, ao tentar se trancar no banheiro para fugir da violência, havia sido alcançada e enforcada pelo suspeito.

Segundo a compositora, o influenciador também teria tapado a boca dela para impedir a ligação para a polícia.

Na ocasião, Havena chegou a realizar um exame de corpo de delito, que constatou diversos machucados pelos braços, pernas, barriga e costas. Pelos tons diferentes de cada lesão, a equipe médica apontou que os hematomas teriam ocorrido em dias diferentes.

Glauber foi preso em flagrante no dia 21 de julho – por injúria, ameaça e lesão corporal contra a mulher. Apesar disso, ele foi solto no dia seguinte, após audiência de custódia.

O caso, agora, segue sob tutela da Polícia Civil (PC), que deve investigar o ocorrido e tomar as devidas providências legais.

