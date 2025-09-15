Anápolis está com vagas abertas para curso gratuito de marketing digital; saiba como se inscrever

Podem se candidatar pessoas a partir de 16 anos, sendo necessário apresentar a conta de energia no momento da matrícula

Curso de marketing digital está sendo oferecido pela Equatorial. (Foto: Divulgação)
A Prefeitura de Anápolis, em parceria com a Equatorial, está com inscrições abertas para um curso gratuito de Marketing Digital.

As aulas ocorrerão nos dias 16 e 17 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e no dia 18, das 9h às 12h, no Cenfor — sala em frente ao Feirão Vila Norte e ao CRAS, na Avenida do Estado, nº 02, Quadra B, Vila Norte.

O curso oferece 30 vagas e os interessados devem preencher um formulário disponível no site da Prefeitura (ou clicando neste link) informando os dados pessoais.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, sendo necessário apresentar a conta de energia no momento da matrícula.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com a Equatorial.

