Diversos bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia devem ficar sem água nesta semana; veja lista

Imóveis que possuem caixa d’água com capacidade adequada não deverão ser afetados

Davi Galvão - 15 de setembro de 2025

Unidade da Saneago em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Saneago anunciou que diversos bairros em Goiânia e Aparecida de Goiânia ficarão sem água nesta quarta-feira (17), em virtude de manutenções programadas.

Na capital, será instalada uma válvula na área de influência do Reservatório Mendanha. O serviço visa possibilitar a interligação do novo Booster Vera Cruz.

Durante a manutenção, programada para acontecer entre 04h e 10h, o registro será fechado para execução dos serviços, o que pode comprometer temporariamente o abastecimento nos bairros atendidos por este centro de reservação. Confira a lista com todas as localidades afetadas ao final da matéria.

Já em Aparecida de Goiânia, uma válvula no no Centro de Reservação Oliveira será substituída, com a manutenção prevista para ocorrer das 08h às 17h30.

Em ambos os casos, após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma gradativa. Imóveis que possuem caixa d’água com capacidade adequada não deverão ser afetados.

A Saneago pediu a colaboração dos moradores e reforça a importância do uso consciente da água armazenada.

Lista de bairros afetados em Goiânia:

Bairro Ipiranga, Bairro São Francisco, Carolina Park Complemento, Carolina Park Extensão, Chácara Mansões Rosas de Ouro, Chácara Maringá, Chácara Recreio São Joaquim, Conjunto Vera Cruz, Condomínio do Lago, Jardim Bonanza, Jardim Imperial, Jardim Petrópolis, Jardim Real, Jardim São José, Parque Eldorado Oeste, Parque Industrial Paulista, Recanto das Garças, Residencial 14 Bis, Residencial Ana de Morais, Residencial Barra da Tijuca, Residencial Beatriz Nascimento, Residencial Bosque dos Buritis, Residencial Carolina Park, Residencial Clarissa, Residencial Dezopi, Residencial London Park, Residencial Mendanha, Residencial Nova Aurora, Residencial Parque Mendanha, Residencial Pilar dos Sonhos, Residencial Portinari, Residencial Primavera, Residencial São Bernardo, Residencial Tempo Novo, Residencial Tropical Ville, Residencial Tuzimoto, Residencial Vilage Maringá, Setor das Nações, Setor das Nações Extensão, Setor Santos Dumont, Setor São Marcos, Vila Regina.

Lista de bairros afetados em Aparecida de Goiânia:

Conde dos Arcos, Independência, Parque Hayala, Parque das Nações, Pontal Sul, Viga Jardim e Vila Oliveira.

