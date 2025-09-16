6 plantas de avó para ter em casa e ajudar a refrescar e purificar o ar

Alternativas verdes, naturais e simples oferecem beleza e contribuem para saúde e conforto da família

Magno Oliver - 16 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Adauri Plantas)

Trazer um pouco da natureza para dentro de casa é um costume antigo das nossa vovós que nunca sai de moda. Além de decorar, determinadas plantas têm a incrível capacidade de refrescar o ambiente e purificar o ar, deixando os cômodos mais agradáveis em qualquer estação. Confira boas indicações delas:

1. Espada-de-são-jorge

Filtra toxinas como benzeno e formaldeído, além de liberar oxigênio à noite, melhorando a qualidade do ar no quarto. Dá para colocar ela no quarto e garantir um sono ainda mais tranquilo e renovador.

2. Samambaia

Suas folhas crescem em cascata e absorvem poluentes comuns de tintas e produtos de limpeza, ajudando a manter o ambiente limpo. Também funciona como um ótimo umidificador natural, removendo substâncias poluentes como benzeno e xileno.

3. Lírio-da-paz

Remove mofo e compostos orgânicos voláteis, enquanto suas flores brancas trazem elegância e um toque de serenidade. Ela é considerada uma das melhores plantas purificadoras naturais de ar, diminuindo o nível de toxinas do ar.

4. Samambaia

Clássica em varandas, retém partículas de poeira e mantém o ar úmido, ideal para regiões secas. Decora bem o ambiente, purifica o ar ao redor e traz boa sensação de bem-estar, segundo a prática do Feng Shui. Também traz prosperidade e equilíbrio energético.

5. Babosa (Aloe vera)

É uma planta da categoria das suculentas que purifica o ar e libera oxigênio extra, além de oferecer gel natural com propriedades cicatrizantes. Os biólogos explicam que ela absorve uma quantidade excessiva de substâncias tóxicas e as folhas apresentam manchas marrons na superfície.

6. Crisântemo

Além do aroma agradável, considerada de dias curtos, melhora a circulação do ar e traz sensação de frescor imediato em cozinhas e varandas. Age como uma purificadora do ar, se adapta bem em diferentes tipos de ambientes e é uma boa peça de decoração.

