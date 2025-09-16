Anápolis receberá mutirão de empregos com diversos benefícios; confira detalhes

Oportunidades são para contratação imediata e exigem apenas nível médio de ensino

Paulo Roberto Belém - 16 de setembro de 2025

Laboratório Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Teuto)

Moradores de Anápolis com intenção de começarem a trabalhar imediatamente, um mutirão de empregos do Laboratório Teuto entra no radar. O evento acontece nesta sexta-feira (19), no auditório do Senai Roberto Mange, das 09h às 16h.

Haverá captação no local para as vagas de auxiliar de produção e operador de produção (I e II), sendo que os interessados devem possuir ensino médio completo, conhecimento em máquinas e equipamentos, experiência em indústria farmacêutica e domínio das Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Para participar, é necessário comparecer ao local do mutirão portando currículo atualizado e documentos pessoais. Se o candidato for homem, é obrigatória a apresentação do documento de reservista.

Uma vez selecionados, os candidatos poderão integrar os turnos da tarde, noite e também no regime 12×36. Nas oportunidades, constam aquelas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs),

Além de salário referenciado pelo cargo, o Laboratório Teuto oferece plano de carreira, estabilidade e benefícios atrativos, considerados pela empresa.

São eles: vale-alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale-transporte ou transporte fretado, seguro de vida, participação nos resultados e licenças-maternidade e paternidade estendidas.

Ainda repercutindo o mutirão de empregos, o laboratório citou que nos últimos cinco anos, a empresa registrou mais de 3 mil progressões de carreira internas.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.