Mulher é levada às pressas para HEAPA após carro capotar em acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia
Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer vítimas
Na manhã desta terça-feira (16), um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.
A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Pompéia com a Rua Rezende, em frente ao Centro de Treinamento do Goiás Esporte Clube.
Segundo testemunhas, o motorista de um GM Classic, que trafegava pela Rua Pompéia, avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Hyundai Creta que seguia pela via preferencial. Com o impacto, o Creta acabou capotando.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam duas vítimas. Um homem, que estava no Classic, foi encaminhado à UPA do Buriti Sereno com dores no braço e no joelho.
Já uma mulher, passageira do Creta, foi levada ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA) com suspeita de fratura no braço e dores na região lombar.
De acordo com a PM, o condutor do GM Classic não possuía habilitação. Ele foi autuado por dirigir sem CNH e por avançar sinalização de parada obrigatória.
Leia também
- Mais uma vítima morre após grave acidente na BR-153, em Morrinhos; jovem tinha apenas 18 anos
- Saneago se posiciona após moradores de Anápolis relatarem falta d’água em diversos bairros
- Populares impedem fuga e amarram motorista que furtou caminhão em Anápolis
- Morte de engenheiro civil de Goiânia em acidente na BR-414 gera comoção: “tragédia”
O caso foi levado para uma delegacia de Aparecida, para a tomada das devidas medidas administrativas.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!