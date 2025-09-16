Mulher é levada às pressas para HEAPA após carro capotar em acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia

Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer vítimas

Augusto Araújo - 16 de setembro de 2025

Carro capotou após colisão com outro automóvel. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (16), um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Pompéia com a Rua Rezende, em frente ao Centro de Treinamento do Goiás Esporte Clube.

Segundo testemunhas, o motorista de um GM Classic, que trafegava pela Rua Pompéia, avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Hyundai Creta que seguia pela via preferencial. Com o impacto, o Creta acabou capotando.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atenderam duas vítimas. Um homem, que estava no Classic, foi encaminhado à UPA do Buriti Sereno com dores no braço e no joelho.

Já uma mulher, passageira do Creta, foi levada ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA) com suspeita de fratura no braço e dores na região lombar.

De acordo com a PM, o condutor do GM Classic não possuía habilitação. Ele foi autuado por dirigir sem CNH e por avançar sinalização de parada obrigatória.

O caso foi levado para uma delegacia de Aparecida, para a tomada das devidas medidas administrativas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!