O corpo de uma idosa de 79 anos foi encontrado em estado de decomposição na casa em que ela mora no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. A mulher não aparecia em público há cinco dias e foi encontrada por uma vizinha.

O Portal 6 apurou que o sumiço da vítima despertou a preocupação de uma moradora das proximidades, que resolveu ir até a residência dela para tentar encontrá-la.

No local, ao sentir um cheiro forte, decidiu olhar por cima do muro da propriedade quando avistou o corpo da idosa já falecida.

A mulher acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou o óbito. As equipes de emergência relatam que não há sinais aparentes de violência. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local e recolheu o corpo.

A causa da morte ainda será investigada. Segundo familiares, a idosa tinha problemas de saúde e morava sozinha.