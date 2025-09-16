Perfume do Boticário: esse está na lista dos mais cheirosos, segundo avaliações

Quando uma fragrância vira unanimidade, não é só pelo rótulo, é pela memória olfativa que ela pinta no nariz de todo mundo

Anna Júlia Steckelberg - 16 de setembro de 2025

(Foto: Pinterest)

Desde a expansão nacional dos perfumes de O Boticário nos anos 80 e 90, passando pela era das comunidades online, resenhas e stories, o consumidor deixou claro: perfume bom tem que fixar, emocionar, criar lembrança.

Sites de avaliação e fóruns como Fragrantica, RadarCasa, e BelezaNaWeb mostram qual perfume da marca aparece com mais frequência como “mais cheiroso” segundo mulheres que compram, usam e recomendam.

O perfume que lidera essas conversas ultimamente é o Lily Eau de Parfum, de O Boticário. Segundo o site Radarcasa, ele foi apontado como o melhor perfume feminino da marca em 2024, por sua elegância e personalidade, “floral que não se rende à doçura excessiva”.

No Fragrantica, Lily aparece com pontuação 4,01 de 5 em mais de 700 votos, destacando-se como floral branco com base forte, capaz de provocar elogios coletivos.

Perfume do Boticário: esse está na lista dos mais cheirosos, segundo avaliações

Fragrâncias florais sempre tiveram fãs declaradas, mas o diferencial do Lily, segundo muitas avaliações, está no equilíbrio das notas: notas frutadas de saída como pêssego, damasco, pera e mandarina; corpo com lírio, jasmim, íris, rosa, gardênia; base com baunilha, âmbar, patchouli, sândalo, vetiver e musk.

Consumidoras elogiam especialmente a versão Eau de Parfum por sua presença; muitos comentários no Fragrantica relatam que ele “enche o ambiente” sem ficar enjoativo.

Não que ele seja perfeito para todo momento: há quem opine que, em climas muito quentes ou com uso excessivo, o perfume mostra menos projeção depois de algumas horas.

Ainda assim, na conta das preferências, Lily vence como escolha para quem busca algo marcante, sofisticado, capaz de acompanhar tanto um jantar ou evento especial quanto momentos de autoestima. “Fixação EXCELENTE”, “presença que impressiona”, são expressões frequentes.

O público também destaca que as versões de Lily, como Lily tradicional, Lily Gardénia, Lily Luz, Lily Essence, oferecem nuances diferentes, permitindo que quem prefere aroma mais suave ou mais cremoso encontre sua favorita.

Recentemente, foi lançado o Lily Gardénia, que adiciona intensidade floral branca e madeira cremosa, reforçando a percepção de que Lily está entre os perfumes mais elogiados de O Boticário, segundo consumidoras.

Para você que está em busca daquele perfume que “cheira bem” de verdade, não só pelo destaque da marca, mas pelo conjunto do aroma, fixação e autenticidade, Lily Eau de Parfum surge como referência clara.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!