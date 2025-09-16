Pitbull viraliza após ser filmada comendo jabuticabas direto do pé em Goiás

Publicação já acumula mais de 3 milhões e divertiu internautas

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

Imagem mostra cachorra pitbull em Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma cachorrinha da raça pitbull foi capaz de viralizar e encantar internautas. O motivo? A admiração por jabuticabas.

Na gravação, publicada no Instagram no dia 5 de setembro deste ano, é mostrado o momento em que Amora (nome do animal) se aproxima do pé de jabuticaba e, sem hesitar, começa a comer a algumas frutas.

Até o momento, o vídeo — registrado em Santo Antônio do Descoberto — já acumula mais de 3 milhões de visualizações, com internautas se divertindo com a ação do pet.

“Por favor, não me chame de Amora. Me chame de Jabuticaba!”, brincou uma internauta.

“Primeira vez que vejo uma Amora comendo jabuticaba“, divertiu-se outra.

Veja o vídeo:

