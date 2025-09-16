Pitbull viraliza após ser filmada comendo jabuticabas direto do pé em Goiás
Publicação já acumula mais de 3 milhões e divertiu internautas
Uma cachorrinha da raça pitbull foi capaz de viralizar e encantar internautas. O motivo? A admiração por jabuticabas.
Na gravação, publicada no Instagram no dia 5 de setembro deste ano, é mostrado o momento em que Amora (nome do animal) se aproxima do pé de jabuticaba e, sem hesitar, começa a comer a algumas frutas.
Até o momento, o vídeo — registrado em Santo Antônio do Descoberto — já acumula mais de 3 milhões de visualizações, com internautas se divertindo com a ação do pet.
“Por favor, não me chame de Amora. Me chame de Jabuticaba!”, brincou uma internauta.
“Primeira vez que vejo uma Amora comendo jabuticaba“, divertiu-se outra.
Veja o vídeo:
Leia também
- Motorista de aplicativo chama atenção pelo que oferece aos passageiros
- Conheça a região de Minas que já foi de Goiás e o motivo da divisão dos estados
- Após pagar a última mensalidade, estudante de medicina percebe quanto custou o curso e ganha boleto gigante
- Supermercado coloca placa para ajudar os clientes que não são ricos a comprar carneView this post on Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!