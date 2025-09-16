Pitbull viraliza após ser filmada comendo jabuticabas direto do pé em Goiás

Publicação já acumula mais de 3 milhões e divertiu internautas

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Pitbull viraliza após ser filmada comendo jabuticabas direto do pé em Goiás
Imagem mostra cachorra pitbull em Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma cachorrinha da raça pitbull foi capaz de viralizar e encantar internautas. O motivo? A admiração por jabuticabas.

Na gravação, publicada no Instagram no dia 5 de setembro deste ano, é mostrado o momento em que Amora (nome do animal) se aproxima do pé de jabuticaba e, sem hesitar, começa a comer a algumas frutas.

Até o momento, o vídeo — registrado em Santo Antônio do Descoberto — já acumula mais de 3 milhões de visualizações, com internautas se divertindo com a ação do pet.

“Por favor, não me chame de Amora. Me chame de Jabuticaba!”, brincou uma internauta.

“Primeira vez que vejo uma Amora comendo jabuticaba“, divertiu-se outra.

Veja o vídeo: 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias