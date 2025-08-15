Maior fazenda de jabuticabas do Brasil fica em Goiás e vai abrir o pomar para visitação

Propriedade localizada em Hidrolândia oferece "open bar" da fruta, que é colhida pelo visitante direto do pé

Natália Sezil - 15 de agosto de 2025

Fazenda Jabuticabal oferece “open bar” de jabuticaba durante o período de safra. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A fazenda com o maior número de pés de jabuticaba no Brasil abre a temporada de visitação neste sábado (16). Localizada em Hidrolândia, a 35 km de Goiânia, a propriedade possui 42 mil árvores, em 140 hectares de plantação.

A data marca o início da safra na Fazenda Jabuticabal, situada na GO-319. Apesar do dia definido para abertura, não se sabe até quando a fruta estará disponível: isso depende de fatores exclusivamente climáticos.

A propriedade fica aberta todos os dias, das 08h às 18h, e o ingresso é adquirido diretamente no local.

A entrada dá direito a um “open bar” de jabuticabas direto do pé, com passeio livre pelo pomar. Custa R$ 60 para adultos e R$ 30 para crianças de cinco a nove anos. Crianças de até 4 anos não pagam.

É permitido levar comidas prontas e bebidas para a plantação. Os consumidores são convidados a levar redes e toalhas, aproveitando o cenário para um piquenique.

Apesar disso, é importante ficar atento: é proibido levar garrafas de vidro ou realizar churrasco no local. Tutores de pet podem levar os bichinhos para a visitação.

Além da jabuticaba à vontade, a fazenda inclui restaurante, onde o almoço é vendido a R$ 89,90 o quilo. Para quem ainda quiser levar a fruta para casa, o quilo custa R$ 12.

