Base Aérea de Anápolis conclui testes com Gripen e caça já deve operar em breve

Destacaram-se a velocidade de reação, a agilidade para reposicionamento imediato e a eficiência em manutenções

Davi Galvão - 17 de setembro de 2025

Caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB). (Foto: Divulgação/FAB)

A Base Aérea de Anápolis foi colocada em evidência ao receber, entre 18 de agosto e 4 de setembro, uma série de testes que aproximam o caça F-39E Gripen da entrada definitiva em operação pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A estrutura local passou por avaliações de abastecimento, manutenção intensiva e simulações de deslocamento para diferentes regiões, seguindo o protocolo internacional AVOP-I (Avaliação Operacional Inicial).

Um dos pontos mais emblemáticos ocorreu dias antes, em 11 de agosto, quando foi realizado o primeiro reabastecimento em solo pelo método FARP (Forward Arming and Refueling Point).

Na ocasião, um KC-390 Millennium abasteceu um Gripen sem a necessidade de retorno à base, ampliando a autonomia das missões.

Coordenados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), os ensaios tiveram como foco a versão BCU (Basic Capability Updated), que agrega melhorias em sistemas de missão, desempenho e suporte logístico.

O trabalho contou com a participação do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV), do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo e da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico.

Segundo o tenente-coronel aviador David Escosteguy, do IPEV, os avanços verificados aumentam a capacidade da aeronave em situações de combate.

Entre os aspectos analisados, destacaram-se a velocidade de reação, a agilidade para reposicionamento imediato e a eficiência em manutenções realizadas em cenários complexos — requisitos estratégicos para um país com dimensões continentais.

A coronel engenheira Thais Franchi Cruz, responsável pela coordenação das atividades, explicou que os dados coletados servirão de base para a implementação do Alerta de Defesa Aérea e para a adaptação do conceito de emprego do Gripen no Brasil.

Outro passo importante nesse processo é a integração do Link-BR2, sistema de enlace de dados que está em fase de consolidação.

A tecnologia permitirá a troca de informações táticas em tempo real entre aeronaves e outras plataformas, aumentando a efetividade de operações conjuntas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!