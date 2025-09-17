MPGO abre concurso público para três cidades com salário inicial que ultrapassa R$ 4.500

Além da remuneração, aprovados terão benefícios como auxílio-alimentação, transporte, creche e saúde

Davi Galvão Davi Galvão -
Concurso público com salários de até R$ 13 mil recebe inscrições do país inteiro
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para os concursos públicos do Ministério Público de Goiás estão abertas para o cargo de secretário(a) auxiliar nas Promotorias de Justiça de Montividiu, Pirenópolis e Uruaçu.

Cada seleção oferece uma vaga, conforme os editais nº 009/2025 (Montividiu), nº 010/2025 (Pirenópolis) e nº 011/2025 (Uruaçu), publicados no Diário Oficial em 1º de setembro.

O salário inicial é de R$ 4.542,73, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, creche e saúde, para jornada de 40 horas semanais. O requisito mínimo é ensino fundamental completo.

O processo seletivo será dividido em quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, redação e avaliação de títulos.

A taxa de inscrição nos concursos públicos é de R$ 62,02 e o cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site do MP, por onde também é possível consultar os editais dos certames.

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias