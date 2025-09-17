MPGO abre concurso público para três cidades com salário inicial que ultrapassa R$ 4.500

Além da remuneração, aprovados terão benefícios como auxílio-alimentação, transporte, creche e saúde

Davi Galvão - 17 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para os concursos públicos do Ministério Público de Goiás estão abertas para o cargo de secretário(a) auxiliar nas Promotorias de Justiça de Montividiu, Pirenópolis e Uruaçu.

Cada seleção oferece uma vaga, conforme os editais nº 009/2025 (Montividiu), nº 010/2025 (Pirenópolis) e nº 011/2025 (Uruaçu), publicados no Diário Oficial em 1º de setembro.

O salário inicial é de R$ 4.542,73, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, transporte, creche e saúde, para jornada de 40 horas semanais. O requisito mínimo é ensino fundamental completo.

O processo seletivo será dividido em quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, redação e avaliação de títulos.

A taxa de inscrição nos concursos públicos é de R$ 62,02 e o cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site do MP, por onde também é possível consultar os editais dos certames.

