Vídeo mostra congestionamento quilométrico após carreta estragar no trevo do Recanto do Sol

Publicação feita nas redes sociais mostram motoristas trafegando em baixa velocidade após ocorrido

Da Redação - 17 de setembro de 2025

Carreta estragou no trevo do Recanto do Sol e causou enorme congestionamento. (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens aéreas mostram o congestionamento impressionante que se formou em Anápolis no começo da tarde desta quarta-feira (17), após uma carreta estragar no trevo do Recanto do Sol.

Conforme é possível ver no vídeo, publicado pelo perfil Anápolis Lá de Cima (@anapolisladecima) no Instagram, o veículo de cargas fica paralisado no meio da pista, bloqueando o acesso à esquerda.

Assim, outros motoristas – especialmente aqueles que trafegam de carro – são forçados a desviar pela pista da direita.

Além disso, a publicação mostra que um engarrafamento quilométrico se formou na região, com incontáveis veículos transitando em baixa velocidade.

