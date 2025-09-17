Vídeo mostra congestionamento quilométrico após carreta estragar no trevo do Recanto do Sol
Publicação feita nas redes sociais mostram motoristas trafegando em baixa velocidade após ocorrido
Imagens aéreas mostram o congestionamento impressionante que se formou em Anápolis no começo da tarde desta quarta-feira (17), após uma carreta estragar no trevo do Recanto do Sol.
Conforme é possível ver no vídeo, publicado pelo perfil Anápolis Lá de Cima (@anapolisladecima) no Instagram, o veículo de cargas fica paralisado no meio da pista, bloqueando o acesso à esquerda.
Assim, outros motoristas – especialmente aqueles que trafegam de carro – são forçados a desviar pela pista da direita.
Além disso, a publicação mostra que um engarrafamento quilométrico se formou na região, com incontáveis veículos transitando em baixa velocidade.
Leia também
- Anápolis vai ter Circuito de Ciclismo com inscrições gratuitas e 4 etapas anuais
- Dupla é presa em Rio Verde após usar arma falsa em assalto e fugir depois de reação de casal
- Jovem advogado de Anápolis desaparece em Goiânia e familiares mobilizam buscas
- Motociclista de aplicativo morre após mais de duas semanas internado em AnápolisVer essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!