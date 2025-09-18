Aparecida de Goiânia receberá maior campeonato de futebol infantil do mundo

Município já está nos preparativos para receber a competição e todo o movimento que ela traz consigo

Paulo Roberto Belém - 18 de setembro de 2025

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia (Foto: Reprodução)

Será em Goiás, mais precisamente em Aparecida de Goiânia, o palco do campeonato que é considerado o maior do futebol infantil do mundo. O Go Cup acontece em 2026 e a Prefeitura da cidade já está se preparando para tal.

Com isso, já está sendo planejado o suporte logístico da competição, que tem expectativa de reunir 50 mil pessoas, sendo 5 mil crianças de 6 a 13 anos do Brasil e do exterior, entre os dias 29 de março a 4 de abril.

O Go Cup será realizado no complexo esportivo Gramados, no Conjunto Bela Morada, com 360 equipes masculinas e femininas.

Em organização atual, estão os primeiros detalhes sobre intervenções no trânsito e outras ações foram discutidos nesta quarta (17) entre o prefeito Leandro Vilela e os organizadores do campeonato.

Roberto Faria, coordenador da Go Cup, adiantou que a edição de 2026, a 12ª na história do evento, já tem confirmada equipes de países como Índia, Japão e Estados Unidos (EUA).

“A Go Cup, na verdade, é uma grande confraternização com pessoas do mundo inteiro, várias culturas, levando essa mensagem de tirar as crianças das drogas e das más influências”, destacou.

Ele informou que o torneio, do qual participam crianças de projetos sociais de Aparecida, já ajudou a revelar craques brasileiros como Estêvão e Endrick. Os dois brilham hoje no futebol europeu.

