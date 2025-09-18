Após um ano em reforma, Terminal da Praça da Bíblia ganha data para ser reinaugurado

Novas instalações terão mapas atualizados das linhas, painéis informativos sobre tempo de chegada dos ônibus e totens com carregadores de celular

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagens do novo Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Divulgação)
Imagens do novo Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Divulgação)

O Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, será reinaugurado nos últimos dias de setembro, dentro do prazo de 12 meses estabelecido para a conclusão da obra de reconstrução. Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o avanço da reforma já chega a 98%, restando apenas ajustes finais.

A inauguração está prevista para a manhã do dia 29, conforme informado pela Secretaria-Geral de Governo (SGG) ao Portal 6.

Esse será o segundo terminal do Eixo Anhanguera revitalizado dentro do programa da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), que prevê melhorias em toda a estrutura até dezembro.

Imagens do novo Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Divulgação)

O investimento no Praça da Bíblia chegou a R$ 30 milhões, e a expectativa é que 55 mil usuários utilizem diariamente o espaço. O primeiro terminal entregue foi o do Novo Mundo, em janeiro, que contou ainda com a implantação de um centro comercial para acomodar os comerciantes ambulantes.

Conforto e tecnologia

Entre as principais novidades do Praça da Bíblia está a criação de oito pontos comerciais voltados para alimentação, distribuídos nas plataformas A e C.

Já a plataforma central (B), destinada ao embarque e desembarque do Eixo Anhanguera, receberá apenas estruturas administrativas, além de banheiros acessíveis. Segundo a CMTC, a ausência de bancos nesta área é justificada pela curta frequência dos ônibus, inferior a cinco minutos.

Leia também

O terminal contará ainda com banheiros comuns, bebedouros, mapas atualizados das linhas, painéis informativos sobre tempo de chegada dos transportes coletivos e totens com carregadores de celular.

Houve também mudanças na disposição das linhas de embarque, que foram reorganizadas após estudos técnicos para otimizar a circulação dos usuários.

A linha 020 (Terminal Garavelo / Terminal Bíblia via Isidória), uma das mais movimentadas, terá área exclusiva para embarque.

Com a reforma, a área do terminal foi ampliada em 3 mil metros quadrados. A sequência do cronograma prevê a entrega do Terminal de Senador Canedo em novembro, seguido pelos terminais Dergo, Praça A e Padre Pelágio nos meses seguintes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias