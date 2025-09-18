Após um ano em reforma, Terminal da Praça da Bíblia ganha data para ser reinaugurado

Novas instalações terão mapas atualizados das linhas, painéis informativos sobre tempo de chegada dos ônibus e totens com carregadores de celular

Davi Galvão - 18 de setembro de 2025

Imagens do novo Terminal Praça da Bíblia. (Foto: Divulgação)

O Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia, será reinaugurado nos últimos dias de setembro, dentro do prazo de 12 meses estabelecido para a conclusão da obra de reconstrução. Segundo a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), o avanço da reforma já chega a 98%, restando apenas ajustes finais.

A inauguração está prevista para a manhã do dia 29, conforme informado pela Secretaria-Geral de Governo (SGG) ao Portal 6.

Esse será o segundo terminal do Eixo Anhanguera revitalizado dentro do programa da Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), que prevê melhorias em toda a estrutura até dezembro.

O investimento no Praça da Bíblia chegou a R$ 30 milhões, e a expectativa é que 55 mil usuários utilizem diariamente o espaço. O primeiro terminal entregue foi o do Novo Mundo, em janeiro, que contou ainda com a implantação de um centro comercial para acomodar os comerciantes ambulantes.

Conforto e tecnologia

Entre as principais novidades do Praça da Bíblia está a criação de oito pontos comerciais voltados para alimentação, distribuídos nas plataformas A e C.

Já a plataforma central (B), destinada ao embarque e desembarque do Eixo Anhanguera, receberá apenas estruturas administrativas, além de banheiros acessíveis. Segundo a CMTC, a ausência de bancos nesta área é justificada pela curta frequência dos ônibus, inferior a cinco minutos.

O terminal contará ainda com banheiros comuns, bebedouros, mapas atualizados das linhas, painéis informativos sobre tempo de chegada dos transportes coletivos e totens com carregadores de celular.

Houve também mudanças na disposição das linhas de embarque, que foram reorganizadas após estudos técnicos para otimizar a circulação dos usuários.

A linha 020 (Terminal Garavelo / Terminal Bíblia via Isidória), uma das mais movimentadas, terá área exclusiva para embarque.

Com a reforma, a área do terminal foi ampliada em 3 mil metros quadrados. A sequência do cronograma prevê a entrega do Terminal de Senador Canedo em novembro, seguido pelos terminais Dergo, Praça A e Padre Pelágio nos meses seguintes.

