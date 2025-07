Prestes a ser reinaugurado, veja como está ficando novo terminal em Goiânia

Frequentadores do Praça da Bíblia já podem imaginar visualmente como será a versão revitalizada

Natália Sezil - 23 de julho de 2025

Terminal Praça da Bíblia está nas semanas finais de reformas. (Foto: Reprodução)

Dez meses após o início das obras, a reforma no Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia, está 95% concluída – trazendo o questionamento a muitos goianienses sobre como vai ficar a versão reinaugurada do local.

As intervenções estão marcadas para terminar em setembro de 2025, segundo anunciado pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) na última sexta-feira (18).

A expectativa é que, a partir de então, os usuários do transporte coletivo passem a contar com um espaço mais tecnológico. Também é esperado que se encontre uma segurança maior, especialmente no período noturno.

Atualmente, quem passa pelo terminal – ampliado em mais de três mil metros quadrados – encontra as obras nas fases finais, ainda com betoneiras e caçambas.

Depois disso, as cerca de 55 mil pessoas que frequentam diariamente a Praça da Bíblia devem se deparar, primeiro, com uma entrada mais moderna, exibindo o nome do terminal.

Para quem entra no local pela via destinada aos veículos, o acesso também fica mais seguro. Isso porque a entrada faz parte das coisas que foram modificadas, deixando de ser necessário passar pela rotatória que existia ali.

Dentro do terminal, novas lanchonetes e banheiros fazem parte da lista de mudanças, que conta, ainda, com infraestrutura de drenagem revitalizada, nova rede de esgoto e abastecimento de água potável.

Além disso, as novidades se estendem à pista de rolagem dos ônibus, às câmeras de monitoramento 24 horas e aos pontos de ônibus, que também foram trocados.

