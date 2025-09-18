Família de homem que teve quase 40% do corpo queimado em incêndio de food truck em Anápolis precisa de doações urgentemente

Esposa da vítima contou que marido tinha dois empregos e saía de casa às 05h50 voltando às 23h para sustentar a família

Davi Galvão Davi Galvão -
Bruno Alves segue internado no Hugol se recuperando do grave incêndio. (Foto: Reprodução)
Bruno Alves segue internado no Hugol se recuperando do grave incêndio. (Foto: Reprodução)

Com 36% do corpo queimado, Bruno Alves Oliveira Neto foi uma das três vítimas do incêndio que tomou conta de um food truck na Avenida Universitária, em Anápolis. A esposa de Bruno, Vitória Silva Maia, enfrenta um drama a parte e luta para seguir sustentando a si e a filha ao mesmo tempo em que tenta mobilizar doações de sangue para salvar a vida do marido.

Em entrevista ao Portal 6, ela se mostrou visivelmente abalada com a situação e exaltou o companheiro, que trabalhava em dois serviços, mesmo sem carteira assinada, para poder sustentar a família, incluso a pequena neném do casal.

“O Bruno sempre foi muito trabalhador, acordava às 05h50 para o primeiro serviço e só chegava em casa às 23h do segundo”, disse.

Enquanto luta pela vida após o trágico incêndio, Bruno segue internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). É lá que as doações devem ser feitas, seja qual for o tipo sanguíneo.

A necessidade do trabalhador foi repercutida pelo vereador Wederson Lopes (União), que divulgou a mobilização nesta quarta-feira (17).

Além disso, em um pedido de socorro, Vitória destacou que o marido era o responsável pelo sustento do lar e, dada a atual condição, teme pela segurança financeira dela e da filha, enquanto aguardam a recuperação.

Leia também

Assim, aos que puderem contribuir com qualquer quantia neste momento difícil, ela divulgou uma chave pix de número 62995414018.7

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias