Família de homem que teve quase 40% do corpo queimado em incêndio de food truck em Anápolis precisa de doações urgentemente

Esposa da vítima contou que marido tinha dois empregos e saía de casa às 05h50 voltando às 23h para sustentar a família

Davi Galvão - 18 de setembro de 2025

Bruno Alves segue internado no Hugol se recuperando do grave incêndio. (Foto: Reprodução)

Com 36% do corpo queimado, Bruno Alves Oliveira Neto foi uma das três vítimas do incêndio que tomou conta de um food truck na Avenida Universitária, em Anápolis. A esposa de Bruno, Vitória Silva Maia, enfrenta um drama a parte e luta para seguir sustentando a si e a filha ao mesmo tempo em que tenta mobilizar doações de sangue para salvar a vida do marido.

Em entrevista ao Portal 6, ela se mostrou visivelmente abalada com a situação e exaltou o companheiro, que trabalhava em dois serviços, mesmo sem carteira assinada, para poder sustentar a família, incluso a pequena neném do casal.

“O Bruno sempre foi muito trabalhador, acordava às 05h50 para o primeiro serviço e só chegava em casa às 23h do segundo”, disse.

Enquanto luta pela vida após o trágico incêndio, Bruno segue internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). É lá que as doações devem ser feitas, seja qual for o tipo sanguíneo.

A necessidade do trabalhador foi repercutida pelo vereador Wederson Lopes (União), que divulgou a mobilização nesta quarta-feira (17).

Além disso, em um pedido de socorro, Vitória destacou que o marido era o responsável pelo sustento do lar e, dada a atual condição, teme pela segurança financeira dela e da filha, enquanto aguardam a recuperação.

Assim, aos que puderem contribuir com qualquer quantia neste momento difícil, ela divulgou uma chave pix de número 62995414018.7

