Jovem é preso em flagrante após ataque a tiros em Aparecida de Goiânia

Equipes da PM descobriram também que suspeito estaria ligado com facção criminosa e tráfico de drogas

Da Redação - 18 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta quinta-feira (18), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem, de 18 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio e tráfico de drogas no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

Uma equipe foi acionada após relatos de que um indivíduo teria sido alvejado por disparos de arma de fogo em uma praça do bairro.

A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA do Jardim Itaipu, onde relatou inicialmente se tratar de uma tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte.

Porém, o nervosismo e as contradições no depoimento levantaram suspeitas dos policiais, que prosseguiram na investigação.

Assim, os militares descobriram, na verdade, que o crime estaria ligado a uma disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

A própria vítima acabou confirmando a identidade do autor dos disparos e o carro utilizado no crime.

As equipes localizaram o veículo na garagem de uma residência próxima e realizaram a abordagem. O suspeito foi encontrado no local e recebeu voz de prisão em flagrante.

Durante buscas na casa e no veículo, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e embalagens do tipo “zip lock”. A arma utilizada na tentativa de homicídio não foi encontrada.

O preso, junto dos materiais apreendidos — incluindo drogas, celulares e o veículo —, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Agora, o suspeito responderá por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!