Lançado processo seletivo em Goiás com mais de 100 vagas para todos os níveis; saiba como participar

Seleção dos candidatos acontecerá em apenas uma etapa, composta por análise curricular e entrevista técnica

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2025

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A Prefeitura de Rialma, em Goiás, anunciou um novo processo seletivo com diversas vagas abertas para diferentes áreas de atuação do serviço público municipal.

No total, estão sendo disponibilizadas 112 oportunidades para cargos de apoio, técnicos, profissionais da educação, entre outros. Todas elas são destinadas a candidatos com nível fundamental até o superior completo.

As inscrições podem ser feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rialma, localizado na Avenida Pedro Felinto Rego, no Setor Novo Horizonte, a partida da próxima segunda-feira (22) até a sexta-feira (26). Não será cobrada taxa.

As oportunidades são para as seguintes funções: Coletor de Lixo (08); Auxiliar de Serviços Gerais (23); Motorista (09); Vigia Diurno (02); Vigia Noturno (03); Pedreiro (04); Servente (04); Pintor (02); Eletricista (02); Operador Trator (03); Operador de Usina e Varredeira (01); Operador de Máquinas Pesadas (03); Jardineiro (04); Operador de Usina de Asfalto (01); Assistente de Sala de Aula (10); Merendeira (03); Lavadeira (02) e Fonoaudiólogo (02).

Há também vagas para Prestador de Serviços para Pequenos Reparos (02). Assistente Social (01); Terapeuta Ocupacional (01); Nutricionista (01); Auxiliar Administrativo (02); Copeira (01); Cozinheira (02); Auxiliar Lavanderia (02); Recepcionista Noturno Masculino (02); Recepcionista Diurno (01); Recepcionista (01); Auxiliar de Serviços Gerais (07); Guarda Noturno (02); Guarda Diurno (02); Auxiliar de Farmácia (01); Jardineiro (01); Professor de Dança (01) e Auxiliar e Cuidador de Animais (02).

A seleção dos candidatos acontecerá em apenas uma etapa, composta por análise curricular e entrevista técnica. O resultado será divulgado no dia 16 de outubro.

Os selecionados no processo seletivo terão uma carga horária que varia entre 10 e 40 horas semanais ou 12×36, com remunerações que vão de R$ 1.518 mil a R$ 3 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.

