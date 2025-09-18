Máquina de lavar tem função pouco conhecida que ajuda economizar energia, mostram técnicos

Recurso discreto em aparelho doméstico ajuda a diminuir contas de forma surpreendente

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Você realmente conhece tudo sobre o funcionamento da sua máquina de lavar? As fábricas e montadoras do aparelho atestam que não.

Muitas famílias buscam maneiras de gastar menos energia, mas ignoram recursos já disponíveis nos próprios aparelhos. É o exemplo da máquina de lavar que esconde uma função capaz de diminuir o consumo elétrico sem comprometer a limpeza das roupas.

Técnicos e especialistas em eletrodomésticos apontam que o recurso da pré-lavagem, quando usada de forma correta, reduz o tempo do ciclo principal.

Com a remoção prévia da sujeira mais pesada, a lavagem final exige menos esforço do motor e da resistência elétrica. Assim, a máquina economiza parte da energia que normalmente será gasta.

Segundo as fabricantes e montadoras, o recurso não se limita a roupas extremamente sujas. Ele também ajuda a preservar o tecido, pois evita longas horas de fricção no processo de higienização.

Para quem deseja resultados melhores, a recomendação do manual de uso é separar as peças por nível de sujeira e dosar o sabão de acordo com a carga.

Ativando a função, a máquina realiza uma limpeza inicial com menos água e sabão, reduzindo a necessidade de múltiplos enxágues e ciclos longos depois.

Com o uso correto, a pré-lavagem se transforma em aliada da conta de luz e do meio ambiente. Uma simples verificação no painel da máquina pode revelar esse botão quase esquecido, que faz diferença no final do mês e prolonga a vida útil do equipamento.

