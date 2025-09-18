Nota 10 para o FAMU, restaurante tocado pelo chef Lucas Duarte, no Setor Marista

Além do atendimento impecável, o estabelecimento se destaca pela comida e pelos drinques

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Famu, restaurante em Goiânia. (Foto: Reprodução/Sluurpy)

Nota 10

Para o FAMU, restaurante tocado pelo chef Lucas Duarte, no Setor Marista. Além do atendimento impecável, o estabelecimento se destaca pela comida e pelos drinques. É, merecidamente, o novo queridinho de Goiânia.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

