UEG está com inscrições abertas para o curso de Medicina

Provas estão marcadas para 23 de novembro em Anápolis, Goiânia e Itumbiara

Augusto Araújo - 18 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Pexels)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o vestibular do curso de Medicina. São 30 vagas disponíveis, e os interessados podem se inscrever de 18 de setembro a 20 de outubro, exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br/medicina.

.

A taxa é de R$ 180, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico, além de doadores de sangue, medula óssea ou leite materno. O pedido deve ser feito entre 18 e 24 de setembro.

As provas estão marcadas para 23 de novembro, nas cidades de Anápolis, Goiânia e Itumbiara. O processo seletivo será em fase única, com questões objetivas, redação e uma prova discursiva específica. O resultado final será divulgado em 20 de janeiro de 2026.

O vestibular também reserva vagas pelo sistema de cotas para estudantes de escola pública, negros, indígenas e pessoas com deficiência, além de duas vagas suplementares destinadas a candidatos quilombolas.

Estrutura e consolidação do curso

Criado em 2019 para fortalecer a formação em saúde no estado, o curso de Medicina da UEG formou sua primeira turma em 2024. Desde então, a instituição tem investido em infraestrutura e qualificação acadêmica.

O curso é ministrado na unidade de Itumbiara e recebeu ampliação de salas e laboratórios, novos equipamentos, simuladores modernos e mobiliário adequado. Também houve reforço no corpo docente e de apoio técnico.

O curso mantém parcerias consolidadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios com hospitais e unidades de saúde municipais, estaduais e privadas, assegurando internato médico de qualidade e uma formação voltada às demandas sociais.

“O curso de Medicina da UEG já apresenta resultados concretos. Este vestibular reforça nosso compromisso em ampliar o acesso, promover inclusão e formar profissionais preparados para servir à sociedade”, destacou o reitor, professor Antonio Cruvinel.

Para mais informações, consulte o edital.