Alerta para todos que possuem máquina de lavar louça no Brasil

Esse erro pode trazer problemas sérios e até reduzir a vida útil do seu eletrodoméstico

Pedro Ribeiro - 19 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Pexels/Castorly Stock)

A máquina de lavar facilita a vida de muitas famílias brasileiras. Ela economiza tempo, água e energia, mas para que funcione de forma correta, precisa de cuidados simples e regulares.

O filtro, por exemplo, é uma das partes mais importantes do aparelho e muitas pessoas esquecem de limpá-lo.

Esse erro pode trazer problemas sérios e até reduzir a vida útil do equipamento.

O filtro retém os restos de comida que saem dos pratos e talheres durante os ciclos. Ele evita que esses resíduos voltem para a louça e garante que a lavagem seja realmente eficiente.

Porém, quando não é limpo com frequência, acumula sujeira e gordura, prejudicando todo o funcionamento da máquina.

Quais os riscos de não limpar o filtro?

Ignorar a manutenção pode gerar diversos problemas:

Louça mal lavada, com manchas e resíduos.

Odores desagradáveis dentro do aparelho.

Aumento no consumo de energia, já que a máquina precisa se esforçar mais.

Risco de entupimento e danos internos permanentes.

Desgaste precoce das peças, levando a consertos caros ou até à troca do eletrodoméstico.

Como identificar quando o filtro precisa de limpeza?

Os sinais são fáceis de perceber. Se os ciclos estão demorando mais, a louça sai suja ou a máquina exala mau cheiro, é hora de verificar o filtro. Uma simples inspeção visual já ajuda a identificar se há acúmulo de restos de alimentos e gordura.

Passo a passo para limpar o filtro da máquina de lavar

Desligue o aparelho da tomada por segurança. Retire o filtro de acordo com o manual do fabricante. Lave em água corrente, usando uma escova macia. Se houver gordura, utilize detergente neutro. Encaixe novamente no lugar, com cuidado.

Essa limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por mês. Em casas onde a máquina é usada diariamente, é recomendável aumentar a frequência.

Dicas extras para prolongar a vida útil da máquina

Faça, de tempos em tempos, um ciclo de enxágue vazio com vinagre branco para eliminar resíduos internos.

Utilize produtos desengordurantes próprios para máquina de lavar.

Evite sobrecarregar o cesto e distribua bem os utensílios. Assim, a água e o sabão atingem todos os itens de forma uniforme.

Manter a máquina de lavar em bom estado não é complicado. Com a limpeza regular do filtro e alguns cuidados extras, você garante louças limpas, economia de energia e a durabilidade do aparelho. Pequenos hábitos podem evitar grandes prejuízos.

