Alerta para todos que possuem máquina de lavar louça no Brasil
Esse erro pode trazer problemas sérios e até reduzir a vida útil do seu eletrodoméstico
A máquina de lavar facilita a vida de muitas famílias brasileiras. Ela economiza tempo, água e energia, mas para que funcione de forma correta, precisa de cuidados simples e regulares.
O filtro, por exemplo, é uma das partes mais importantes do aparelho e muitas pessoas esquecem de limpá-lo.
Esse erro pode trazer problemas sérios e até reduzir a vida útil do equipamento.
Alerta para todos que possuem máquina de lavar louça no Brasil
O filtro retém os restos de comida que saem dos pratos e talheres durante os ciclos. Ele evita que esses resíduos voltem para a louça e garante que a lavagem seja realmente eficiente.
Porém, quando não é limpo com frequência, acumula sujeira e gordura, prejudicando todo o funcionamento da máquina.
Quais os riscos de não limpar o filtro?
Ignorar a manutenção pode gerar diversos problemas:
-
Louça mal lavada, com manchas e resíduos.
-
Odores desagradáveis dentro do aparelho.
-
Aumento no consumo de energia, já que a máquina precisa se esforçar mais.
-
Risco de entupimento e danos internos permanentes.
-
Desgaste precoce das peças, levando a consertos caros ou até à troca do eletrodoméstico.
Como identificar quando o filtro precisa de limpeza?
Os sinais são fáceis de perceber. Se os ciclos estão demorando mais, a louça sai suja ou a máquina exala mau cheiro, é hora de verificar o filtro. Uma simples inspeção visual já ajuda a identificar se há acúmulo de restos de alimentos e gordura.
Leia também
- Adeus ao box de vidro: chuveiro italiano vira tendência nas casas brasileiras
- Máquina de lavar tem função pouco conhecida que ajuda economizar energia, mostram técnicos
- Chá natural poderoso contra gripe e dor de garganta (essa receita de vó não tem erro)
- Fruta recomendada por nutricionistas fortalece os ossos e estimula o colágeno
Passo a passo para limpar o filtro da máquina de lavar
-
Desligue o aparelho da tomada por segurança.
-
Retire o filtro de acordo com o manual do fabricante.
-
Lave em água corrente, usando uma escova macia.
-
Se houver gordura, utilize detergente neutro.
-
Encaixe novamente no lugar, com cuidado.
Essa limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por mês. Em casas onde a máquina é usada diariamente, é recomendável aumentar a frequência.
Dicas extras para prolongar a vida útil da máquina
-
Faça, de tempos em tempos, um ciclo de enxágue vazio com vinagre branco para eliminar resíduos internos.
-
Utilize produtos desengordurantes próprios para máquina de lavar.
-
Evite sobrecarregar o cesto e distribua bem os utensílios. Assim, a água e o sabão atingem todos os itens de forma uniforme.
Manter a máquina de lavar em bom estado não é complicado. Com a limpeza regular do filtro e alguns cuidados extras, você garante louças limpas, economia de energia e a durabilidade do aparelho. Pequenos hábitos podem evitar grandes prejuízos.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!