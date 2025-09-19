Anápolis dá exemplo ao Brasil: gestão Márcio Corrêa celebra o Dia do Ortopedista iniciando o mutirão de cirurgias eletivas ortopédicas.

Cada paciente é uma história, e cada história é uma lição

José Fernandes - 19 de setembro de 2025

O Dia do Ortopedista é celebrado em 19 de setembro (Foto: Arquivo Pessoal)

Hoje, 19 de setembro, celebramos o Dia do Ortopedista. Para muitos, é apenas uma data no calendário. Para nós, que vivemos a medicina como vocação, é muito mais: é um chamado diário para devolver movimentos, aliviar dores e, muitas vezes, resgatar sonhos que pareciam distantes.

Há quase vinte anos escolhi essa especialidade. Nesse tempo, vi ossos e articulações voltarem a funcionar e vidas retomarem o rumo depois de uma cirurgia ou tratamento bem-sucedido. Cada paciente é uma história, e cada história é uma lição que me faz lembrar porque decidi ser médico. Inclusive, escolhi a especialidade Ortopedia/Traumatologia após um trágico acidente pessoal que tive, já narrado nesse espaço.

E este ano, em Anápolis, a celebração ganhou um sentido ainda mais profundo. Exatamente no dia do ortopedista, estamos comemorando o início uma série de cirurgias. Um mutirão de cirurgias ortopédicas pelo SUS, que leva esperança a quem aguarda por essa oportunidade de se tratar.

Não há homenagem maior do que transformar a data em ação. Não com flores, discursos ou medalhas, mas com bisturi, anestesia e, sobretudo, com humanidade.

Porque ser ortopedista é isso: reconstruir caminhos para que as pessoas possam andar, correr, abraçar e viver com dignidade.

Obrigado aos que contribuíram diretamente por esse momento, em especial Prefeito Marcio Corrêa, Deputado Estadual Amaury Ribeiro, Deputado Federal Célio Silveira e Senador Vanderlan.

Hoje não é apenas o nosso dia. É o dia dos pacientes que recuperam a chance de recomeçar.