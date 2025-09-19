Após mais de 20 anos, parque que fez a diversão de muitos brasileiros vai fechar as portas

O tradicional espaço anunciou seu fechamento definitivo, deixando um vazio no lazer da região e na memória afetiva de milhares de pessoas

19 de setembro de 2025

Um parque de diversões carrega mais do que brinquedos e atrações. Ele guarda memórias, risadas, encontros e até sustos inesquecíveis.

Foi exatamente isso que o Mirabilândia, localizado em Pernambuco, proporcionou durante 23 anos.

Mas no dia 2 de fevereiro, para surpresa de muitos visitantes, o tradicional espaço anunciou seu fechamento definitivo, deixando um vazio no lazer da região e na memória afetiva de milhares de pessoas.

O Mirabilândia se consolidou como um dos principais pontos de lazer do Nordeste, recebendo famílias inteiras e turistas de todo o Brasil.

Havia planos de expansão, novas atrações e até negociações para modernizar o espaço. No entanto, a solicitação de devolução do terreno pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) mudou o rumo da história.

O encerramento veio antes do esperado e pegou de surpresa quem ainda sonhava com mais anos de diversão no local.

Legado de aventuras e sustos

Mais do que um parque de diversões, o Mirabilândia foi palco de momentos marcantes. Quem frequentou lembra das atrações radicais, dos brinquedos para todas as idades e, principalmente, dos eventos especiais.

Entre eles, a famosa “Hora do Terror”, que atraía multidões com experiências imersivas de arrepiar. Produzido por Cleo Henry, esse evento se tornou parte da cultura do parque e ajudou a formar uma legião de fãs.

Impacto para os visitantes

O fechamento mexeu com a rotina e com a memória de quem frequentava o Mirabilândia. Para muitos, perder o parque foi como perder uma parte da infância ou da adolescência.

Famílias inteiras guardam fotos, lembranças e histórias de dias passados naquele espaço. A notícia foi recebida com tristeza, mas também com gratidão por tudo o que foi vivido durante mais de duas décadas.

Brinquedos que marcaram gerações

O Mirabilândia não se resumia a um passeio comum. Entre suas principais atrações estavam:

Brinquedos radicais que testavam a coragem dos visitantes.

Atrações familiares que reuniam pais, filhos e até avós em um mesmo momento de diversão.

Eventos temáticos que iam além do entretenimento e ajudavam a movimentar o turismo local.

Esses elementos fizeram do parque uma parada obrigatória para quem visitava Pernambuco em busca de lazer.

Um marco que ficará na memória

O encerramento do Mirabilândia simboliza mais do que o fim de um parque de diversões. Ele marca o fechamento de um ciclo de alegria, susto e emoção compartilhada por gerações.

Ainda que o espaço físico dê lugar a novos projetos, o legado permanece vivo nas lembranças de quem um dia atravessou seus portões.

