Criança de 10 anos morre eletrocutada após encostar em fiação rompida em Anápolis

As proximidades da Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara, em Anápolis, foram palco de uma fatalidade na tarde desta sexta-feira (19).

Uma criança, de apenas 10 anos, morreu eletrocutada após encostar em um fio de internet que estava rompido.

O menino passava pelo local junto com um amigo, andando casualmente, quando foi surpreendido pelo choque.

Informações preliminares apontam que o fio havia sido arrebentado por um caminhão pouco antes. Com isso, teria caído no chão e ficado em contato com a rede de energia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a criança não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio, bem como a Polícia Militar (PM).

Após o ocorrido, a Equatorial Energia enviou equipes para o local, para interromper o fornecimento elétrico.

