Criança de 10 anos morre eletrocutada após encostar em fiação rompida em Anápolis

Fio de internet teria sido arrebentado por caminhão

Natália Sezil - 19 de setembro de 2025

Criança morreu eletrocutada após encostar em fio elétrico. (Foto: Reprodução)

As proximidades da Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara, em Anápolis, foram palco de uma fatalidade na tarde desta sexta-feira (19).

Uma criança, de apenas 10 anos, morreu eletrocutada após encostar em um fio de internet que estava rompido.

O menino passava pelo local junto com um amigo, andando casualmente, quando foi surpreendido pelo choque.

Informações preliminares apontam que o fio havia sido arrebentado por um caminhão pouco antes. Com isso, teria caído no chão e ficado em contato com a rede de energia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a criança não resistiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio, bem como a Polícia Militar (PM).

Após o ocorrido, a Equatorial Energia enviou equipes para o local, para interromper o fornecimento elétrico.

Mais informações a qualquer momento.

