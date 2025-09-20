Cliente mostra como conseguiu levar carne da Friboi por menos de R$ 1
Caso tem dividido opiniões: alguns defendem que o preço da etiqueta deve ser cumprido, enquanto outros apontam que se trata de erro evidente
Um vídeo gravado por um cliente mostrando filés mignon da marca Friboi sendo vendidos por menos de R$ 1 viralizou nas redes sociais.
As etiquetas exibiam valores de R$ 0,89 e R$ 0,84, muito abaixo do preço de mercado, devido a uma provável falha na precificação.
Sem hesitar, o consumidor levou as peças ao caixa e exigiu pagar o valor que estava na etiqueta. A cena se espalhou rapidamente e levantou a velha discussão: até onde vai o direito do cliente?
Para alguns, o preço exposto deve ser cumprido sem questionamentos. Já outros lembram que, em situações em que o erro é evidente, a loja pode não ser obrigada a vender o produto.
A repercussão foi tão grande que muita gente acreditou que o episódio teria ocorrido em Anápolis, mas a gravação, na verdade, aconteceu em Eunápolis, no sul da Bahia.
