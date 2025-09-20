Cliente mostra como conseguiu levar carne da Friboi por menos de R$ 1

Caso tem dividido opiniões: alguns defendem que o preço da etiqueta deve ser cumprido, enquanto outros apontam que se trata de erro evidente

Magno Oliver - 20 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela)

Um vídeo gravado por um cliente mostrando filés mignon da marca Friboi sendo vendidos por menos de R$ 1 viralizou nas redes sociais.

As etiquetas exibiam valores de R$ 0,89 e R$ 0,84, muito abaixo do preço de mercado, devido a uma provável falha na precificação.

Sem hesitar, o consumidor levou as peças ao caixa e exigiu pagar o valor que estava na etiqueta. A cena se espalhou rapidamente e levantou a velha discussão: até onde vai o direito do cliente?

Para alguns, o preço exposto deve ser cumprido sem questionamentos. Já outros lembram que, em situações em que o erro é evidente, a loja pode não ser obrigada a vender o produto.

A repercussão foi tão grande que muita gente acreditou que o episódio teria ocorrido em Anápolis, mas a gravação, na verdade, aconteceu em Eunápolis, no sul da Bahia.

